В Кирове назвали лучших по профессии

10 декабря в областном центре состоялось подведение итогов областного конкурса «Лучший работник по профессии» 2020 года».

Звание самого-самого в своем деле по итогам года получили более 60 человек. Среди награжденных – врачи и педагоги, соцработники, полицейские, рабочие, труженики села и представители других профессий.

Конкурс на звание лучшего работника по профессии проходит в Кировской области уже более 15 лет и помогает выявить самых талантливых специалистов в своей сфере.

Напомним, что вчера в Кирове состоялось подведение итогов конкурса «100 лучших товаров России». Почетные дипломы получили не только товары, но и лучшие работники награжденных предприятий.

Фото: t.me/kirovp