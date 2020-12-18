Житель Кировской области в декабре заплатил штраф за крапиву

Мужчине выписали штраф за запущенный садовый участок. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.

19 марта специалисты ведомства провели проверку земельного участка в Сунском районе, предназначенного для сельхозработ. Прибыв на место, они обнаружили, что участок площадью более 30 гектаров зарос елками и березами, а также крапивой, полынью и другими сорняками.

Владельцу участка выдали предписание об устранении нарушений и выписали штраф в размере 20 тысяч рублей. Однако с таким наказанием мужчина не согласился и подал апелляцию в суд.

Суд оставил решение в силе, но снизил сумму штрафа до 10 тысяч рублей. Решение суда вступило в силу в ноябре, и в середине декабря штраф был наконец-то уплачен.

Ранее мы сообщали, что в Кирове начали выписывать крупные штрафы владельцам собак.