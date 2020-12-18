Кировская гордума отметила юбилей

В 2020 году Кировской городской думе исполнилось 25 лет. С круглой датой парламент областного центра поздравил глава региона Игорь Васильев.

Как подчеркнул губернатор, руководству думы и депутатскому корпусу удалось выстроить конструктивное взаимодействие между исполнительной и представительной властью Кирова.

— Вы ведете постоянный диалог с жителями, активно сотрудничаете с общественностью. Все усилия депутатский корпус направляет на решение самой главной задачи – важных проблем жителей города. Городской парламент стал авторитетным и эффективным органом представительной власти, — сказал Игорь Васильев.

Губернатор выразил благодарность руководству думы и ее депутатам за продуктивную работу и умение находить решения в любых ситуациях и высоко оценил личные и деловые качества народных избранников. Парламентарии получили почетные грамоты и благодарственные письма правительства области. Также в адрес Кировской городской думы поступили поздравления от органов представительной власти Пензы, Йошкар-Олы, Перми, Самары и Казани.

— Желаю вам здоровья, реализации всех намеченных планов и новых успехов в вашей непростой работе на благо Кирова и региона в целом! — резюмировал губернатор.

Для справки

История кировского парламента насчитывает 6 созывов. В первый созыв 1995 года вошли глава поселковой администрации, директор предприятия, 4 врача, 2 журналиста, 2 соцработника, 3 промышленника и учитель. А первым председателем стал главврач профилактория шинного завода Александр Пименов.

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