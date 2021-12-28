3 кировских министра исполнили новогодние мечты юных кировчан

28 декабря в рамках акции «Елка желаний» руководители трех министерств Кировской области вручили новогодние подарки маленьким жителям региона.

Министр культуры Татьяна Мазур исполнила мечту 3-летнего Александра Голова из поселка Левинцы Оричевского района. Саша просил на Новый год игрушечную железную дорогу, и его желание сбылось. Вместе с министром подарок мальчику вручили Дед Мороз и Снегурочка.

Министр юстиции Николай Журков поздравил с Новым годом 4-летнюю Софию Ходыреву. Девочка очень любит играть с песком и хотела бы делать это круглый год. Глава минюста вручил Софии большую песочницу, с которой она могла бы играть дома.

За подарок министра поблагодарила не только девочка, но и ее мама. Екатерина Ходырева рассказала, что раньше у ее дочки была маленькая песочница, и играть с ней было не так удобно.

— Песок успокаивает Софу. С его помощью него она изучает овощи и фрукты, которые можно сажать и поливать, учит новые слова. Я думаю, что теперь она целый день будет проводить около новой чудо-песочницы, — говорит Екатерина.

Николай Журков ответил, что ему было очень приятно побывать в гостях у Софии. Глава минюста очень рад, что «Елка желаний» превращается в добрую традицию и приобретает все больший масштаб.

— Я рад, что к акции подключается все больше людей, потому что дети – это наше все, им нужно ощущение радости и сказки, которое мы, взрослые, можем им подарить, — сказал Николай Журков.

Еще одному кировчанину, 6-летнему Глебу Домрачеву, подарок вручил глава минпромторга Владимир Сысолятин. Мальчик попросил у Деда Мороза арену Infinity Nado – площадку для баттлов волчков. И его мечта исполнилась.

Ранее в акции «Елка желаний» приняли участие губернатор Игорь Васильев и председатель правительства Александр Чурин.