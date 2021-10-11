3 турпроекта от Кировской области попали в финал премии Russian Event Awards

3 туристических проекта от Кировской области вышли в финал регионального этапа X Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Уральского и Приволжского федеральных округов.

Финал состоялся в Перми 7-9 октября. На участие в нем претендовали 273 проекта в области событийного туризма из 19 субъектов Урала и Приволжья. В итоге до конца дошли 129 проектов.

Кировскую область представляли клуб исторической реконструкции «Хлыновская застава» и региональный Центр развития туризма. Участники презентовали свои проекты экспертному совету во главе с директором международной туристической выставки «Интурмаркет» Ольгой Хоточкиной.

Жюри выбрало следующие проекты кировчан:

ежегодный фестиваль «Всероссийский олимпийский сказочный день» (не был реализован из-за коронавируса) – номинация «Лучший проект туристического события»;

фестиваль музыкального творчества «Аллея Jazz» — номинация «Лучшая идея туристического события»;

чемпионат школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» 2020-2021 – номинация «Лучшее туристическое событие в области спорта».

Также эксперты отметили ярмарку средневековых ремесел «Хлыновская застава». За это мероприятие был вручен диплом в номинации «Лучшее туристическое событие по популяризации народных художественных промыслов и ремесел».

Все перечисленные проекты вышли в общенациональный финал. Он пройдет 15-17 ноября в Ульяновске. По словам директора Центра развития туризма Кировской области Елены Данюшенковой, все работы кировчан были направлены на продвижение востребованных турпродуктов и предназначены для широкой аудитории. Вероятно, именно поэтому жюри поставило им высокую оценку.

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