Мужик заподозрил посетителей рюмочной в краже и перепугал ножом

В Кирове росгвардейцы задержали гражданина, подозреваемого в хулиганстве.

На днях в семь часов вечера сработала кнопка тревоги в рюмочной на улице Маршала Конева. Туда сразу прибыла группа задержания вневедомственной охраны. Работник заведения рассказал, что несколько минут назад в помещение забежал мужчина, возможно, находившийся в подпитии. Он размахивал ножом и стал угрожал посетителям расправой, если те не вернут ему вещи. Для убедительности даже порезал на одном из них куртку, но ушёл.

Росгвардейцы установили приметы подозреваемого в хулиганстве и начали поиски. Нашли быстро в соседнем дворе. Увидев подходивших к нему правоохранителей, мужчина выкинул нож в снег. Он объяснил, что из его припаркованного у подъезда автомобиля пропали вещи. Заподозрил в воровстве посетителей расположенного рядом с домом питейного заведения и пошел туда разбираться.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские изъяли нож, принадлежащий задержанному. Для дальнейшего разбирательства правонарушителя, 38-летний местного жителя передали сотрудникам полиции.