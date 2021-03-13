В лицеи и гимназии Кирова можно устраивать детей в 1 класс по прописке

Распоряжение Минобразования об изменении порядка зачисления в первые классы лицеев и гимназий опубликуют послезавтра.

C 1 апреля жители Кирова могут подать заявление на зачисление их ребенка в 1 класс как в муниципальную школу по месту проживания, так и в государственные областные лицеи и гимназии. Решение принято совместно областным министерством и городским департаментом образования в связи с изменениями, принятыми на федеральном уровне.

Ранее для детей, которых хотели устроить в 1 класс незакрепленного по прописке или областногоь учреждения, не имеющих федеральных льгот, прием заявлений предполагался с 6 июля до момента заполнения свободных мест или 5 сентября текущего года. Теперь за кировскими лицеями и гимназиями будет закреплена территория проживания учащихся.

То же самое будет в районах и городских округах, по согласованию с главами органов местного самоуправления. Распоряжение будет опубликовано официально не позднее 15 марта, размещено на информационных стендах образовательных организаций и их официальных сайтах.

Ранее мы писали, что Министерство образования разъяснило правила приёма малышей в 1 класс.