«Водоканал» потратит 4,5 млрд рублей на обновление сетей в Кирове

Проект инвестпрограммы был представлен на совещании по развитию системы водоснабжения города. Проект рассчитан до 2027 года. Его разработка должна быть завершена к 1 июня, после чего он будет утвержден областной РСТ.

Как отметил директор «Водоканала» Сергей Ухин, главная цель проекта – составить план мероприятий таким образом, чтобы тарифы оставались доступными для кировчан.

Одной из первых запланирована реконструкция кировской станции аэрации и очистных сооружений. Оборудование многих из них изношено и устарело как технически, там и морально. Также в задачах – повышение качества очистки воды из Вятки. Это требование экологического законодательства страны. На это планируется потратить около 2 миллиардов рублей.

Также «Водоканал» займется реконструкцией водоводов №№6 и 7 и постройкой новых сетей в Лянгасово. На это заложено около 500 миллионов.

Будут ликвидированы очистные сооружения маломощной канализации в Коминтерне, Захарищево и Победилово. Стоки будут перенаправлены на лянгасовские очистные сооружения. На станциях будут внедряться автоматизированные системы управления.

По плану общий объем инвестиций составит 4,5 миллиарда рублей. Источником финансирования станут как собственные средства «Водоканала», так и бюджет и плата за технологическое присоединение.