4 ЦРБ Кировской области получат новые электроэнцефалографы

Центральные районные больницы в Вятских Полянах, Яранске, Котельниче и Омутнинске получили новые электроэнцефалографы. Они будут использоваться в детских поликлиниках.

Современное оборудование закуплено за счет средств страхового запаса фонда ОМС. По словам главврача Вятскополянской больницы Елены Селивановой, электроэнцефалографы обеспечивают все необходимые эпилептологические исследования и могут применяться как для диагностики болезни, так и для коррекции назначенного лечения.

Аппарат также позволяет проводить обследования не только в стационаре, но и в «портативном варианте». Часть функций работает в автоматическом режиме.

— Мы очень рады поступлению нового оборудования. Раньше для проведения ЭЭГ детей приходилось отправлять в Киров, — говорит главный врач.

Ранее мы писали, что к зданию детской областной больницы собираются пристроить несколько этажей.