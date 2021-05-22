Садоводы рискуют попасть под уголовную статью за петрушку

На днях кировских и других дачников-садоводов страны поразила новость в СМИ о запрете на выращивание петрушки.

Вскоре оказалось, что это не совсем правда: под запрет на культивирование попали только семена этого весьма полезного растения, которые включены в СанПиН «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности продуктов», разъясняет «Прайм».

Законопослушным гражданам объяснили, что оказывается, из семян распространенной петрушки кудрявой можно приготовить наркотическое опасное для человека масло. И если правоохранители докажут, что подозреваемый выращивал их с такой целью, ему грозит уголовная ответственность по ст. 228 УК РФ – вплоть до лишения свободы на три года, крупного штрафа или обязательных работ. Такая вот петрушка получается…

Ранее сообщалось, что штрафы грозят также дачникам, которые не уничтожают на участке борщевик Сосновского, мяту и осот, одуванчик, ромашку, чертополох и амброзию.