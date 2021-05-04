В Госдуме опровергли штрафы за одуванчики на частных участках дачников

Постановление правительства о штрафах за одуванчики, ромашки и чертополох на участках не относится к дачникам.

Об этом заявил сегодня своем телеграм-канале руководитель комитета Госдумы по земельным отношениям Николай Николаев, опровергнув ранее опубликованную новость РИА Недвижимость.

Напомним, в ней со слов эксперта-юриста говорилось, что согласно прошлогоднему постановлению правительства за зарастание частного земельного участка борщевиком, одуванчиками, чертополохом, мятой и даже ромашками владельцу якобы грозит штраф. Однако Николаев утверждает, что документ «касается исключительно сельхозтоваропроизводителей и затрагивает сферу целевого или нецелевого использования земель сельхозназначения».

Впрочем, частные земельные участки тоже могут находиться на землях сельхозназначения, заметили юристы. С оговоркой, что штраф реален, если в диком состоянии находится более чем три четверти владений.