Кировчане отмечают День рыбака

Сегодня, 11 июля кировчане и жители других регионов отмечают День рыбака.

Вот такого 87-килограммового сома выловил в 2017 году житель Вишкиля Константин. За последние годы это был, пожалуй, самый крупный экземпляр в Кировской области. Хотя в прошлом веке стокилограммовых сомов ловили по всей еще не обмелевшей тогда реке Вятке. Они любят обитать в русловой части рек, в очень глубоких ямах и омутах.

Сегодня рыбаки поздравляют друг друга и делятся фото собственного удачного улова в соцсетях. Увы, не всех, кто ловят рыбу можно назвать рыбаками (и мы таких не поздравляем).

Как мы ранее сообщали, на днях во время очередного рейда кировские транспортные полицейские задержали с добычей и запрещенными снастями 56-летнего браконьера. Он с помощью специального устройства «жак», установленного в черте Кирова, достал из реки стерлядь и белоглазку, занесенных в Красную книгу России. Деликатесные осетровые вытянули на общую сумму в 18 тысяч рублей… и вероятные два года тюрьмы для «счастливчика».