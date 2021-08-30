Жители области спасают животных и птиц, находящихся в опасности

На сегодняшнем заседании Правительства Кировской области заместитель министра охраны окружающей среды Дмитрий Анисимов рассказал о случаях спасения жителями животных и птиц, находящихся в опасности.

В марте работники лесозаготовительного участка в Опаринском районе обнаружили берлогу, в которой были три новорождённых медвежонка. Мама к детям не вернулась, и им грозила гибель от голода и переохлаждения. Благодаря своевременным действиям, животных удалось спасти, и впоследствии они были переданы в специализированный центр реабилитации медвежат-сирот в Тверской области.

В мае в Котельничском районе к ферме вышел одинокий лосёнок. В его спасении приняли участие три жительницы посёлка Карпушино, которые в течение месяца лечили и кормили животное — до отправки на лосеферму в Костромскую область.

Летом житель Малмыжского района обнаружил на лугу гнездо степных луней, занесённых в Красную книгу. Неподалёку находилась сельхозтехника для заготовки сена. Мужчина убедил сотрудников предприятия оставить нескошенным участок луга, где гнездились птицы.

Кроме того, Анисимов озвучил интересную статистику. По его словам, в регионе зарегистрировано свыше 45 тыс. охотников. По этому показателю область занимает одну из лидирующих позиций в европейской части России.

Одно из полномочий министерства — разработка схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий, которая была утверждена в текущем году благодаря поддержке губернатора и правительства области. Документ определяет развитие охотничьего хозяйства в ближайшие 10 лет.

В 13 районах создана сеть охотничьих заказников. Охота в них запрещена. Благодаря этому, там происходит интенсивное воспроизводство ценных видов и их последующее расселение на соседние территории, что ведет к росту численности животных в области.

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