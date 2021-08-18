26 августа по делу Быкова должны допросить Леонида Яфаркина

Первомайский районный суд г. Кирова продолжает рассмотрение уголовного дела в отношении экс-главы города Владимира Быкова.

Сегодня стало известно, что 26 августа планируется провести допрос в качестве свидетеля Леонида Яфаркина. Сейчас он отбывает срок по резонансному процессу по парку Победы. По словам государственного обвинителя, для допроса потребуется 30-40 минут.

11 августа для допроса в качестве свидетеля был вызван начальник теруправления по Первомайскому району Вячеслав Симаков. В годы работы Быкова в администрации он руководил управлением благоустройства и транспорта.