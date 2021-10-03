Кировчане подняли из земли бойцов кировской бригады и восстановили имя героя

Юные кировчане сумели установить судьбу пропавшего без вести бойца Великой Отечественной войны.

Останки, личные вещи и оружие 48 бойцов, предположительно, 86-й отдельной стрелковой бригады, которую сформировали в 1942 году в Кирове, подняли в сентябре юнармейцы из посёлка Лесного Верхнекамского района. Раскопки происходили на местах боёв в Маревском районе Новгородской области. Их организовало НООО «Находка» в рамках федерального проекта «Поисковики-школам».

Школьникам удалось найти посмертный медальон и орден Красной Звезды № 15279. Выяснилось, что им был награжден сержант 86 бригады Иван Павлович Плешков 1907 г.р., уроженец Оханского района Молотовской области, ныне Пермского края. Боец пропал без вести 8 марта 1942 года.