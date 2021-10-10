Кировчане задержали пьяного водителя на «Ауди»

Жители Кирова своими силами задержали пьяного водителя на «Ауди». Видеозапись инцидента появилась в сообществе «Место происшествия».

Инцидент произошел на углу улиц Шинников и Добролюбова в воскресенье днем. Мужчина на глазах очевидцев врезался в бордюр и чуть не сбил пешеходов.

Свидетели ДТП сообщили о происшествии в «Ночной патруль». У авто сломался бампер и лопнула шина, однако лихач собирался продолжить заезд. Несмотря на запах перегара, утверждал, что сел за руль трезвым и поедет дальше: ведь он повредил только свою машину.

В ожидании полиции и активистов свидетели аварии забрали у мужчины ключи. Прибывшие сотрудники ДПС провели медосвидетельствование. Оно подтвердило, что водитель был пьян.

За пьяное вождение ему грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение водительских прав. Забирать автомобиль придется со штрафстоянки.

Ранее в Кирове сняли на видео нарушителя на «Кио Риа», которого прозвали вторым Игнатяном.

Фото: Место происшествия