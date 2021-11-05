Кировчане попались на выносе неоплаченных продуктов из магазинов

В Кирове росгвардейцы в один день поймали двух магазинных воришек.

Сигнал тревоги пришел на пульт вневедомственной охраны около трех часов дня из магазина на Октябрьском проспекте. Прибыв туда немедленно, патруль задержал мужчину, пытавшегося вынести неоплаченные продукты. Просмотрев записи с камер наблюдения, росгвардейцы выяснили, что он неоднократно промышлял здесь таким способом.

Часом позже та же ситуация произошла в магазине на ул. Дзержинского. 37-летний мужчина пытался похитить товары примерно на 1500 рублей. Его также задержали и передали полиции.

Ранее мы сообщали, как в Кирове задержали 40-летнюю рецедивистку по кражам из магазина, а затем двух молодых жительниц, пытавшихся вынести товар на 3500 рублей.