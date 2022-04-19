648 волонтеров помогают кировчанам проголосовать за благоустройство общественных зон

В Кировской области идет голосование по выбору объектов для благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

В этом году жители выбирают из 108 объектов. В их числе парки, скверы, набережные, бульвары, пешеходные зоны. Общественные пространства, набравшие большинство голосов, будут благоустроены в 2023 году.

С первого дня голосования в Кировской области работают 648 волонтеров. Они помогают проголосовать тем, у кого есть проблемы с доступом в интернет с телефона или стационарного компьютера. Волонтеры покажут, как зарегистрироваться на единой платформе для голосования или расскажут, как еще можно отдать свой голос.

Всего в регионе работает 114 «волонтерских точек». Они размещены в самых оживленных местах населенных пунктов: на площадях, у административных зданий и торговых центов. Все волонтеры прошли обучение и могут рассказать жителям об уже проделанной работе и о планируемых объектах благоустройства. Так, Алена Алиханова работает волонтером городской среды уже второй год. Девушка рада, что может помочь людям сделать выбор.

Отличить волонтеров можно по форменной одежде. Они носят футболки с логотипом «Формирование комфортной городской среды» и бейджи с именами и фамилиями.

Отдать свой голос за объекты благоустройства могут все желающие с 14 лет. Проголосовать можно двумя способами: на единой платформе 43.gorodsreda.ru, пройдя регистрацию через Госуслуги, или с помощью волонтеров.

В 2023 году работы по благоустройству запланированы в 33 муниципалитетах Кировской области: Белой Холунице, Вятских Полянах, Зуевке, Красной Поляне, Кирово-Чепецке, Котельниче, Кирове, Лузе, Ленинском, Малмыже, Мурашах, Мурыгино, Нолинске, Омутнинске, Орлове, Советске, Сосновке, Слободском, Уржуме, Яранске, а также в Верхнекамском и Санчурском округах, п. Усть-Люге Вятскополянского района, с. Косино Зуевского района, Мокрецовском поселении Кирово-Чепецкого района, с. Адышево, с. Коршик, пгт Стрижи Оричевского района, пгт Демьяново Подосиновского района, с. Лазаревское, с. Русский Турек, с. Шурма Уржумского района, м. Знаменка Яранского района.

Список мест в Кировской области, где работают волонтеры