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648 волонтеров помогают кировчанам проголосовать за благоустройство общественных зон

Юлия Зорина Главное, Новости, Общество

В Кировской области идет голосование по выбору объектов для благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

В этом году жители выбирают из 108 объектов. В их числе парки, скверы, набережные, бульвары, пешеходные зоны. Общественные пространства, набравшие большинство голосов, будут благоустроены в 2023 году.

С первого дня голосования в Кировской области работают 648 волонтеров. Они помогают проголосовать тем, у кого есть проблемы с доступом в интернет с телефона или стационарного компьютера. Волонтеры покажут, как зарегистрироваться на единой платформе для голосования или расскажут, как еще можно отдать свой голос.

648 волонтеров помогают кировчанам проголосовать за благоустройство общественных зон

Всего в регионе работает 114 «волонтерских точек». Они размещены в самых оживленных местах населенных пунктов: на площадях, у административных зданий и торговых центов. Все волонтеры прошли обучение и могут рассказать жителям об уже проделанной работе и о планируемых объектах благоустройства. Так, Алена Алиханова работает волонтером городской среды уже второй год. Девушка рада, что может помочь людям сделать выбор.

Отличить волонтеров можно по форменной одежде. Они носят футболки с логотипом «Формирование комфортной городской среды» и бейджи с именами и фамилиями.

648 волонтеров помогают кировчанам проголосовать за благоустройство общественных зон

Отдать свой голос за объекты благоустройства могут все желающие с 14 лет. Проголосовать можно двумя способами: на единой платформе 43.gorodsreda.ru, пройдя регистрацию через Госуслуги, или с помощью волонтеров.

В 2023 году работы по благоустройству запланированы в 33 муниципалитетах Кировской области: Белой Холунице, Вятских Полянах, Зуевке, Красной Поляне, Кирово-Чепецке, Котельниче, Кирове, Лузе, Ленинском, Малмыже, Мурашах, Мурыгино, Нолинске, Омутнинске, Орлове, Советске, Сосновке, Слободском, Уржуме, Яранске, а также в Верхнекамском и Санчурском округах, п. Усть-Люге Вятскополянского района, с. Косино Зуевского района, Мокрецовском поселении Кирово-Чепецкого района, с. Адышево, с. Коршик, пгт Стрижи Оричевского района, пгт Демьяново Подосиновского района, с. Лазаревское, с. Русский Турек, с. Шурма Уржумского района, м. Знаменка Яранского района.

Список мест в Кировской области, где работают волонтеры

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Юлия Зорина