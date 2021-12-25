Игорь Васильев исполнил новогодние желания трех детей

Сегодня Игорь Васильев подарил новогодние подарки юным кировчанам, которые они мечтали получить в рамках Всероссийской акции «Ёлка желаний».

— С коллегами мы уже не первый год принимаем участие в акции и всегда делаем это с огромным удовольствием, — прокомментировал он на своей странице в соцсети. — Пожелал ребятам крепкого здоровья, интересных открытий, добрых друзей и новых чудес и поблагодарил родителей юных кировчан за то, что помогли детям принять участие в акции.

Долгожданные подарки получили шестилетний Артем Новоселов, семилетний Максим Грудцын и пятилетняя Алиса Мозгалева. Последняя попросила вафельницу, Артём очень хотел укулеле, а Максим — умную станцию, которая откроет мальчику мир интернета и поможет в учебе, считает губернатор.

Теперь эстафету добрых дел от «Ёлки желаний» примут председатель облправительства Александр Чурин, его первый зампред Дмитрий Курдюмов и министры.