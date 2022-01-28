Между Кировом и Нижним Новгородом запустят «Ласточку»

Сегодня на встрече с начальником Горьковской железной дороги ОАО «РЖД» Сергеем Дорофеевским губернатор Игорь Васильев обсудил взаимодействие компании и правительства Кировской области.

Так, в этом году будет осуществлён запуск скоростного электропоезда «Ласточка» из Кирова до Нижнего Новгорода. Время в пути составит 4 часа 39 минут. В электричке будет 5 вагонов и 443 посадочных места.

«Это позволит существенно улучшить транспортное сообщение с соседним регионом, куда кировчане ездят достаточно часто. Кто-то учится в Нижнем Новгороде, у кого-то там живут родные, для кого-то с этим городом связано ведение бизнеса и служебные контакты», — прокомментировал Игорь Васильев.

Обсудили на встрече и ремонт привокзальной площади станции Киров-Котласский. Губернатор дал поручение разработать проектно-сметную документацию, так как станция пользуется спросом. Летом здесь ходит 6 пар поездов в день, а зимой — 4.

Также в этом году будет отремонтирован главный железнодорожный вокзал Кирова.

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