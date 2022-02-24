В министерстве транспорта рассказали о ситуации с перевозками населения

На заседании комитета по промышленности и развитию инфраструктуры Заксобрания области и.о. министра транспорта Юрий Шевелев рассказал об основных направлениях организации транспортного обслуживания населения.

По итогам прошлого года в регионе перевезли 95,1 млн человек (+9,6% по сравнению с 2020-м). Количество обслуживаемых регулярных маршрутов составило 419, из которых 83 межмуниципальных и 336 муниципальных. Кроме того, работают пять межрегиональных маршрутов: в Йошкар-Олу, Казань, Набережные Челны, Сыктывкар и Чебоксары.

«Основной проблемой, которая вызывала недовольство пассажиров, было критическое состояние подвижного состава. В прошлом году средний износ автобусов превышал 85%. Совместно с депутатским корпусом было принято решение предоставить из областного бюджета целевую субсидию на приобретение новых автобусов. На эти средства закуплено 117 автобусов, соответствующих всем современным требованиям, из которых 67 большого класса и 50 — малого. Такое масштабное обновление проведено впервые за многие годы и имеет положительный отклик у населения», — рассказал Шевелев.

В связи с обновлением подвижного состава коэффициент износа техники снизился в АО «КПАТ» более чем на 46%.

Приобретение большой партии новых автобусов дало возможность помочь муниципалитетам. Министерство транспорта провело мониторинг муниципальных образований по потребности в технике, высвобождаемой у «КПАТ». Уже поступило десять заявок. Все они будут рассмотрены.