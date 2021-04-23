85% сигналов, поступивших главе региона через интернет-приёмную, решены

Приёмная главы региона на сайте «Кировской правды» продолжает работу. За минувшую неделю, в период с 14 по 21 апреля губернатору Игорю Васильеву от жителей региона поступило 148 электронных посланий. Основными темами были: благоустройство, ЖКХ, здравоохранение, социальное обслуживание населения. Решено 85 % вопросов.

Так, по жалобам жителей Опаринского района отремонтирован участок дороги «Речной-Северный». Обслуживающей организацией 16.04.2021 совершен выезд на место. На разбитом участке дороги проведены работы по замене плит.

Также у Игоря Владимировича есть официальные страницы в социальных сетях:

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