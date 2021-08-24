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985 жителей Кировской области прошли диспансеризацию после ковида

Юлия Зорина Главное, Новости, Общество

Около 1000 жителей кировчан прошли углубленную диспансеризацию после перенесенного коронавируса. Об этом сообщили в областном минздраве.

По словам министра здравоохранения Андрея Черняева, во время диспансеризации было выявлено 16 человек с впервые проявившимися хроническими неинфекционными заболеваниями и44 человека с выявленными факторами риска развития заболеваний. На второй этап диспансеризации для уточнения диагноза направлены 175 человек.

Углубленная диспансеризация проходит во всех медучреждениях первичного звена: ФАПах и поликлиниках. Как подчеркнул главврач Кировской городской больницы №5 Согомон Аракелян, она нужна в первую очередь для контроля за сердечно-сосудистой и дыхательной системами пациента. Обследование позволяет выявить нарушения, вызванные коронавирусом, и своевременно принять меры.

На диспансеризацию пациентов вызывает лечащий врач. В случае выявления нарушений их приглашают на второй этап

— Все пациенты, которые перенесли ковид-инфекцию, находятся в специальном регистре. Лечащий врач берет их на контроль и вызывает на диспансеризацию. Также граждане могут обратиться самостоятельно в отделение профилактики, – рассказал Согомон Аракелян.

На первом этапе диспансеризации проводится 7 исследований. Это:

  • общий и биохимический анализы крови
  • измерение сатурации
  • тест с 6-минутной ходьбой
  • спирометрия
  • рентген грудной клетки
  • прием терапевта.

Если COVID-19 протекал в среднетяжелой или тяжелой форме, к этому списку добавляется анализ на определение концентрации D-димера в крови. Он помогает выявит признаки тромбообразования.

На втором этапе диспансеризации пациентам делают эхокардиографию, КТ легких и допплеровское исследование сосудов нижних конечностей. В случае выявления хронических заболеваний назначается лечение и реабилитация.

Напоминаем, что защитить от тяжелых форм COVID-19 может только вакцинация. Где сделать прививку от коронавируса в Кировской области. 

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Юлия Зорина