На уборку Кирова во время снегопада вышла дорожная техника

По прогнозам синоптиков после морозной недели город засыплет снегом
В четверг в Киров пришло потепление и принесло снегопад. Он продлится до воскресенья. В связи с этим на улицы города вывели дорожную технику.
Пока снег убирают 66 машин подрядчиков, но в случае необходимости их число может быть увеличено до сотни единиц.
Кроме уборки осадков они рассыпают противогололёдную смесь. Особое внимание при этом уделяется сложным участкам: спуски-подъемы и повороты.
Также работники дорожной службы должны следить за качеством своей работы на тротуарах, пешеходных переходах и остановках.
Фото: admkirov.ru