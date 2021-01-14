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На уборку Кирова во время снегопада вышла дорожная техника

Наталья Дмитриева Новости, Лучшее, Общество

По прогнозам синоптиков после морозной недели город засыплет снегом

В четверг в Киров пришло потепление и принесло снегопад. Он продлится до воскресенья. В связи с этим на улицы города вывели дорожную технику.

Пока снег убирают 66 машин подрядчиков, но в случае необходимости их число может быть увеличено до сотни единиц.

Кроме уборки осадков они рассыпают противогололёдную смесь. Особое внимание при этом уделяется сложным участкам: спуски-подъемы и повороты.

Также работники дорожной службы должны следить за качеством своей работы на тротуарах, пешеходных переходах и остановках.

Фото: admkirov.ru

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Наталья Дмитриева