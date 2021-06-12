Главная > Новости > Актер сериала «Молодежка» поздравил с днем рождения кировскую учительницу

Актер сериала «Молодежка» поздравил с днем рождения кировскую учительницу

Юлия Зорина Новости, Лучшее, Общество

Денис Никифоров, известный российским телезрителям по роли тренера Макеева в популярном сериале «Молодежка», поздравил с днем рождения учительницу из Кирова Карину Исраелян. Видеопоздравление появилось на странице учительницы «ВКонтакте» и в аккаунте актера в «Инстаграме». 

— Я сегодня получила послание, о котором не могла и мечтать. Мой главный герой, методы которого в работе с молодежной хоккейной командой мне очень близки, поздравил меня с Днём рождения! Спасибо за это моим любимым и дорогим 11 Г, которые, зная мое неравнодушное отношение к Макееву из «Молодежки», организовали это поздравление! Конечно, большое спасибо и актеру театра и кино Денису Никифорову, который смог выделить время для этого!!! Ещё раз всем огромное спасибо! Нет слов!!! – написала Карина Эмильевна.

Карина Исраелян преподает математику в кировском лицее естественных наук. Записать необычное поздравление в честь ее 61-летия актера попросили ее ученики, которым Карине Эмильевна не раз цитировала любимого героя «Молодежки».

Актер сериала «Молодежка» поздравил с днем рождения кировскую учительницу

Ученики не первый раз радуют любимую учительницу сюрпризами, пишет портал progorod43. Несколько лет назад на День учителя ребята накрыли ей стол из блюд собственного приготовления. Меню с этого «банкета» Карина Эмильевна хранит до сих пор. Дарили ей ученики и поздравления на армянском языке, и «верительные грамоты», а в карантинный год пришли поздравлять ее под балкон.

Фото: vk.com/israelyan_karine

Читайте наши новости первыми - добавьте «Кировская правда» в любимые источники.

Подписаться

Юлия Зорина