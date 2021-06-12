Актер сериала «Молодежка» поздравил с днем рождения кировскую учительницу

Денис Никифоров, известный российским телезрителям по роли тренера Макеева в популярном сериале «Молодежка», поздравил с днем рождения учительницу из Кирова Карину Исраелян. Видеопоздравление появилось на странице учительницы «ВКонтакте» и в аккаунте актера в «Инстаграме».

— Я сегодня получила послание, о котором не могла и мечтать. Мой главный герой, методы которого в работе с молодежной хоккейной командой мне очень близки, поздравил меня с Днём рождения! Спасибо за это моим любимым и дорогим 11 Г, которые, зная мое неравнодушное отношение к Макееву из «Молодежки», организовали это поздравление! Конечно, большое спасибо и актеру театра и кино Денису Никифорову, который смог выделить время для этого!!! Ещё раз всем огромное спасибо! Нет слов!!! – написала Карина Эмильевна.

Карина Исраелян преподает математику в кировском лицее естественных наук. Записать необычное поздравление в честь ее 61-летия актера попросили ее ученики, которым Карине Эмильевна не раз цитировала любимого героя «Молодежки».

Ученики не первый раз радуют любимую учительницу сюрпризами, пишет портал progorod43. Несколько лет назад на День учителя ребята накрыли ей стол из блюд собственного приготовления. Меню с этого «банкета» Карина Эмильевна хранит до сих пор. Дарили ей ученики и поздравления на армянском языке, и «верительные грамоты», а в карантинный год пришли поздравлять ее под балкон.

Фото: vk.com/israelyan_karine