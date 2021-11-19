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«Алиса» научилась запускать навык «Инцидент Менеджмент»

Тамара Полыхаева Выбор редакции, Новости, Общество

Теперь популярный голосовой помощник от «Яндекс» «Алиса» может не только включать вашу любимую музыку, читать ребенку сказки и заказывать еду, но и сообщать о проблемах вашего района ответственным ведомствам.

Новый навык разработал Центр экспертизы в сфере интернет-коммуникаций АНО «Диалог». Голосовые обращения через «Алису» направляются в систему мониторинга соцсетей «Инцидент Менеджмент». Просто скажите: «Алиса, запусти навык «Инцидент Менеджмент». После этого голосовой помощник попросит вас описать проблему, назвать адрес и регион, где она произошла, а также спросит, хотите ли вы получить обратную связь о решении инцидента.

Ответ придет на электронную почту, которая привязана к вашему Yandex ID.

Новый уровень развития обратной связи

Запустить навык можно на любых устройствах, где интегрирована «Алиса»: в веб-браузере «Яндекс», приложениях «Яндекс» и в «Яндекс.Станции». Однако, если вы обращаетесь к «Алисе» через «Яндекс.Станцию», потребуется перейти в приложение на смартфоне, чтобы авторизоваться. Технически голосовой ассистент распознает ваш голос, переводит его в текст и направляет в «Инцидент Менеджмент».

«Запуск навыка «Инцидент Менеджмент» в «Алисе» — это новый уровень развития обратной связи. Сейчас «поговорить» с государством, рассказать о бытовых проблемах, требующих решения органов исполнительной власти, можно во всех регионах России, кроме Москвы. Система работает, навык проверен, надеюсь, что столица тоже подключится к этой новой для людей возможности коммуникации с властью», — отметил генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский.
«Алиса» поможет жителям Кировской области

В Кировской области специалисты Центра управления регионом, работающие в системе «Инцидент Менеджмент», каждую неделю фиксируют в среднем более 700 обращений жителей региона в соцсетях.

Руководитель ЦУР Игорь Панкратов считает, что новый навык «Алисы» дает дополнительные возможности по отработке обращений граждан.

«Алисой» пользуются или хотя бы слышали о ней большое количество жителей Кировской области. За годы существования сервиса для многих он стал незаменимым помощником. С появлением нового навыка жители смогут еще одним способом сообщить о проблеме своего дома, двора и микрорайона, которая затем через систему «Инцидент Менеджмент» будет направлена сотрудниками ЦУР в ответственные ведомства для принятия мер. Считаю прием обращений через «Алису» сократит время и добавит удобства в коммуникации между жителями и органами власти», — подчеркнул Игорь Владимирович.

Напомним, что система «Инцидент Менеджмент» используется для мониторинга обращений граждан в соцсетях по социально-бытовым проблемам, которые требуют вмешательства органов исполнительной власти. Это, в частности, сферы ЖКХ, здравоохранения, экологии, благоустройства, образования и другие.

На решение инцидента исполнителю дается 9 часов. По истечении этого времени он должен либо дать первичный ответ о действиях по решению проблемы, либо сообщить, что проблема решена окончательно.

Фото: rg.ru

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Тамара Полыхаева