Апелляционный суд поддержал завод «Лепсе» в споре с СК «Родина»

Оставлено в силе решение Арбитражного суда Кировской области о расторжении договора аренды спорткомплекса «Родина».

Он был заключён между АО «Лепсе» и ООО «СК «Родина», а в мае признан расторгнутым. Разбирательство длилось свыше четырёх месяцев. Суд установил халатность арендатора в вопросах, касающихся пожарной безопасности. Кроме того, имело место незаконная перепланировка.

Администрация спортклуба не смогла опровергнуть доводы представителей завода о системном нарушении условий договора, но после решения суда подала жалобу.

И вот сейчас Второй арбитражный апелляционный суд также признал право АО «Лепсе» на расторжение договора аренды.