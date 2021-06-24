Автобус Киров – Лубягино продолжит ходить

Вопрос с автобусным маршрутом до деревни Лубягино решен положительно. Об этом сообщила представитель министерства транспорта Кировской области Венера Вылегжанина в эфире радио «Эхо Москвы в Кирове».

По словам Венеры Вылегжаниной, с 1 июля пассажирские перевозки будут продолжены. В настоящее время идут поиски перевозчика.

— Спасибо большое от имени всех жителей! – написал в своем телеграм-канале председатель инициативной группы «Лубягино» Вячеслав Царюк.

Напомним, накануне появилась информация, что с 1 июля автобус №148 Киров – Лубягино прекращает работу.