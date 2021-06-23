Областной минтранс прорабатывает вопрос сохранения автобуса Киров – Лубягино

23 июня появилась информация о том, что с 1 июля АО КПАТ отменяет автобусный маршрут №148 Киров – Лубягино. Ситуацию прокомментировали в областном министерстве транспорта.

Как отметили в ведомстве, АО КПАТ осуществляет транспортное обслуживание на межмуниципальном маршруте №148 с 1 января 2021 года. Предприятию выданы карты маршрута со сроком действия до 30 июня.

— В настоящее время министерством транспорта прорабатывается вопрос с перевозчиками, в том числе с АО КПАТ по обеспечению транспортного обслуживания населения по данному маршруту с 1 июля 2021 года, — сообщили в минтрансе.

Также в ведомстве опровергли слухи о грядущем закрытии автобусных маршрутов №155 (Киров-Левинцы), №127 (Киров – Быстрица) и №107 Киров – Мурыгино.

— Эти автобусы продолжать работать, — сообщили в министерстве.

Фото: vk.com/lubyagino