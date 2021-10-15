Банк «Хлынов» оштрафовали за ненадлежащую рекламу

Арбитражный суд оставил в силе постановление областного УФАС России по делу об административном правонарушении в отношении АО КБ «Хлынов».

Ранее банк был привлечен к административной ответственности за ненадлежащую рекламу финансовой услуги по эмиссии и эквайрингу своей дебетовой карты.

Как сообщает антимонопольное ведомство, реклама крупным шрифтом информировала о привлекательных условиях предоставления банковского продукта, «фактически умалчивая об иных условиях, влияющих на характеристики дебетовой карты, поскольку они указаны мелким шрифтом».

Кроме того, рекламируемые характеристики карты на дату распространения рекламы (июнь-июль прошлого года) не действовали (указанные в рекламе условия были действительны на май 2020-го). По мнению УФАС, это фактически не позволяло потребителям воспользоваться рекламным предложением.

Банк оштрафован на 100 тыс. рублей.