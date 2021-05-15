Блог его знает: о гордости Малмыжского района, «Окнах Победы» и история одного бизнес-плана

Губернатор побывал в гостях у семьи — гордости Малмыжского района

Игорь Васильев, губернатор Кировской области:

– Во время рабочей поездки в Малмыжский район зашел в гости к семье Палагиных, гордости района, поздравил их с юбилеем. Недавно супруги отметили 50-летие совместной жизни. Лидия Анатольевна и Александр Петрович связали свои судьбы в 1971 году, вырастили достойных детей, помогают воспитывать внуков.

Лидия Анатольевна работала в Малмыжской ЦРБ, спасла немало жизней. Также работала в Центре социального обслуживания и помогала пожилым людям и инвалидам. Участвовала и в общественной жизни района: была депутатом сельской думы, председателем избирательной комиссии, председателем профсоюзного комитета.

Александр Петрович работал водителем в районной «Сельхозтехнике», ветеран труда, обладатель множества почетных грамот.

Прожить вместе полвека – большое счастье, но в то же время – великий труд…

(страница во «ВКонтакте»).

Директор гимназии рассказала о том, почему важно вакцинироваться

Валерия Вологжанина, директор Вятской гуманитарной гимназии:

– На днях сделала прививку новой вакциной от коронавирусной инфекции. Чувствую себя хорошо, последствий никаких нет. Впереди у всех педагогов последние звонки, выпускные, и важно оставаться в строю. Риск заразиться всё ещё высокий, тем более, если выезжать за пределы региона на отдых. На примере родных знаю, какие могут быть серьёзные последствия болезни, а вакцинация на сегодня — самый эффективный способ уберечь себя и близких. Поэтому среди моих коллег много тех, кто уже сделал прививку или собирается её сделать.

(страница во «ВКонтакте» «Кировская область»)

На доме жителя Уржума, сыгравшего более 200 ролей, установили мемориальную доску

Владимир Шеин, журналист и краевед, Уржумский район:

– На одном из старинных домов в центре Уржума открыли мемориальную доску Ивану Степановичу Кулигину. Это мой дедушка.

Он не был Героем Советского Союза или генералом, в Великую Отечественную войну сражался с фашистами рядовым красноармейцем, особых подвигов не совершил, просто не успел. В боях под Москвой был тяжело ранен, а после излечения комиссован. Вернувшись в Уржум, продолжил служение Мельпомене, ведь на сцену Иван Степанович впервые вышел ещё в начале 1920-х годов. Был и директором ДК, и реквизитором, и гримёром, и театральным парикмахером… Исполнял и другие должности, но основным призванием считал актёрское мастерство и режиссуру. Иван Кулигин сыграл более 200 ролей, поставил на уржумской сцене десятки спектаклей, подготовил к самостоятельной творческой деятельности много молодых актёров. Уже после Победы был награждён медалью «За боевые заслуги».

(страница во «ВКонтакте»).

В областном центре появились «Окна Победы»

Телеграм-канал «Кировской правды»:

«А вы заметили, что во всех садиках и школах Кирова появились окна и двери, посвящённые Дню Победы? Причём, почти ни одного одинакового! И вот именно это здорово.

Здорово то, что дети подходят с душой к этой дате, делая что-то своими руками. Вообще к 9 мая в области подготовили большое количество мероприятий. Часть из них, увы, в онлайн-формате: пандемия не кончилась.

К слову, акция «Окна Победы» – всероссийская. Для участия в ней необходимо украсить окна своей квартиры рисунками, фотографиями, флагами и словами благодарности ветеранам, а затем сделать фото и опубликовать его в социальных сетях.

Для участия в более сложной акции «Зеркало истории» надо сделать фотоколлаж из современных и военных фотографий времён Великой Отечественной войны с одинаковым ракурсом. И так же опубликовать. Получившееся изображение создаст эффект исторического присутствия, который переносит зрителя из благополучного сегодняшнего дня в суровые будни войны.

(https://t.me/s/kirovp)

«Москитные сетки не предназначены для защиты от падений!»

Николай Гарькавый, главный специалист травматолог-ортопед министерства здравоохранения Кировской области, заведующий отделением сочетанной травмы Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии:

– Взрослые обязаны предвидеть возможные опасные ситуации и оградить от них детей. Необходимо ограничить детям доступ в потенциально опасные зоны дома и квартиры: лоджии, лестничные пролеты, крыши, гаражи. Для этого, и в особенности для минимизации риска травматизма детей младшего возраста, рекомендуется устанавливать ограждения на ступеньках, окнах и балконах.

Не рассчитывайте на москитные сетки! Они не предназначены для защиты от падений. Не оставляйте окна открытыми, если дома маленький ребенок! Ставьте на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть окно.

(kirovreg.ru)

«Зачем создавать что-то сложное»: история одного бизнес-плана

Ольга Лускина, участница образовательного проекта для начинающих предпринимателей «Стартуй уверенно», автор проекта «Организация швейного коворкинга»:

– Во время проекта я даже не знала, какой именно бизнес хочу открыть, просто было ощущение, что хочу. И когда на курсе сказали, что нужно писать бизнес-план, я не знала, о чём он будет.

В какой-то момент я решила – зачем создавать что-то сложное, когда в данный момент мне нужно большое пространство для реализации моих идей, для проведения курсов? У меня сразу всё сложилось в единое целое.

Воспользовавшись сертификатом на заем, получила 400 тыс. рублей по ставке 6,75% годовых для реализации проекта «Организация швейного коворкинга». На эти средства закупила необходимое оборудование, мебель, покрыла часть аренды и маркетинговые расходы.

Просторный швейный коворкинг открыт в конце апреля. Есть пространство для проведения занятий и мастер-классов, рабочее место для сотрудников швейного ателье, кабинет руководителя.

(страница во «ВКонтакте» «Мой бизнес. Кировская область»).