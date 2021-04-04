Блог его знает: о росомахе в Кирове, отпуске «Родины» и перезагрузке для кировских семей

Губернатор побывал в центре, где работают уникальные специалисты

Игорь Васильев, губернатор Кировской области:

«Изменения, которые происходят в нашем здравоохранении, всё чаще становятся примером грамотной организации медицинской помощи.

Вместе с первым заместителем председателя правительства области Дмитрием Курдюмовым мы посетили Центр реабилитации для детей «Айболит». Здесь проходят восстановительное лечение маленькие пациенты с неврологической и соматической патологией, слабовидящие и слабослышащие дети из Кирова и районов региона.

Специалисты делают всё возможное, чтобы укрепить физическое и психическое здоровье детей, помогают им развиваться. Учреждение оснащено современным оборудованием, специалисты владеют методиками реабилитации, которые признаны эффективными во всём мире. Причем здесь работают такие уникальные специалисты как сурдопедагог и тифлопедагог».

(страница во «ВКонтакте»).

Кировским семьям подготовили «Перезагрузку»

Ольга Шулятьева, министр социального развития Кировской области:

«Молодые семьи в силу неопытности зачастую сталкиваются с непростыми жизненными обстоятельствами. И наша задача – оказаться рядом в нужное время и помочь семье, которая стремится с ней справиться. В рамках межведомственного проекта «Семья. Перезагрузка!» кировские семьи сопровождают специалисты сразу нескольких разных ведомств, что помогает оказывать всестороннюю необходимую помощь. Для родителей разрабатывают индивидуальный пошаговый план, следуя которому в семье постепенно можно улучшить свои взаимоотношения, повысить уровень жизни и благосостояние. Для этого потребуется время, но положительный результат может быть только в том случае, если с семьей одновременно будут работать все участники проекта – специалисты по социальной работе, психологи, медицинские работники, педагоги, специалисты службы занятости и другие…»

(страница в Facebook).

Куприт за месяц потерял более 90 контейнеров

Телеграм-канал «Кировской правды»:

«С начала марта в Кировской области повреждено 93 мусорных контейнера. Если в трети случаев речь просто о поломке колёс, крышки или педали, то 60 баков восстановлению не положат.

Многие из них просто сожжены, и не только сдуру брошенными окурками, но и специально. Таких пожаров всё больше. Последние инциденты – на Маршала Конева, 5, Московской, 53 и Октябрьском проспекте, 122а в Кирове.

В «Куприте» напоминают, что за умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества виновным грозит уголовная ответственность (статья 167 УК РФ)».

(t.me/kirovp)

Кто был самым влиятельным советским начальником, побывавшим в Кирове

Антон Касанов, историк, автор проекта «Пешком по Вятке»:

«Известно, что наш областной центр в советское время почему-то не жаловали лидеры партии и правительства. Действующие главы государства и другие высокопоставленные лица до Кирова не доезжали. Получается, что самым влиятельным советским функционером, посетившим наш город был Геннадий Воронов — в 1960-е годы член Президиума (с 1966 г. Политбюро) ЦК КПСС, Председатель Совета Министров РСФСР, депутат Верховного Совета СССР 3 – 8-го созывов.

Воронов был очень интересной и даже нетривиальной, хоть и ныне почти забытой фигурой. Участвовал в смещении Хрущева и позже вступил в жесткую конфронтацию с Брежневым. Часто излагал свою точку зрения, не совпадающую с мнением большинства членов Политбюро: по политическим (был против ввода войск в Чехословакию и назначения Н. А. Щелокова на пост министра внутренних дел СССР) и по хозяйственным (против строительства КамАЗа, Чебоксарской ГЭС) вопросам… В начале 1970-х годов Воронов был лишен Брежневым высоких должностей и отправлен на пенсию».

(страница в Facebook)

На Красном Химике видели росомаху

Юлия Ионушайте, завлит Театра на Спасской:

«Неделя началась странно… С самого утра из окна на Красном Химике увидели… росомаху.

Сначала думали – лиса. Нет. Слишком большая для лисы. Рысь? Но у рыси нет хвоста. Зверь сбегал в одну сторону, затем – в другую… (Походка очень интересная.) После этого скрылся среди снега и деревьев возле трассы на дамбе.

Мы – в интернет. И точно – росомаха! Что она делает так близко к городу? Как попала сюда? Ничего не ясно. При том инет пишет, что в Кировской области росомахи – редкий вид. И обитает в основном на севере и востоке. Надеюсь, у нее всё будет хорошо.

(страница в «ВКонтакте»).

Лёд растаял. «Родина» собирается в отпуск

Официальная страница ХК «Родина»:

«Сине-белые продолжают тренировочный процесс. Команда впервые после финала Высшей лиги собралась в полном составе и ещё успела провести одну ледовую тренировку. Однако теперь ледовое покрытие стадиона «Родина» уже было непригодным для занятий.

Андрей Рушкин, главный тренер «Родины», отметил: «Учитывая, что лёд на стадионе растаял, команда занимается восстановительными мероприятиями: пробежками, лёгкой штангой. Базовый сбор по итогу сезона начнется с 1 апреля, где мы будем заниматься тяжёлой атлетикой, специальными упражнениями по коньковой подготовке, интервальной работой. То есть четыре недели команда будет заниматься физической подготовкой, для того, чтобы уйти в отпуск с начала мая и быть в хорошем физическом состоянии.

На отпуск тренерским штабом каждому хоккеисту будет дано индивидуальное задание, по выходу из которого готовность спортсмена будет проверена через специальный тест».

(страница во «ВКонтакте»).

На прошлой неделе мы писали о новых стадионах в Кирове и проезде за 1 рубль.