Боксер из Слободского поборется за миллион долларов

Боксер из Слободского Дмитрий Сумароков примет участие в международном чемпионате по кулачным боям USF. Участники чемпионата разыграют миллион долларов.

Бойцы будут сражаться на голых кулаках. По итогам сентябрьского отбора 23-летний Дмитрий Сумароков прошел в 1/16 финала. Следующий этап турнира состоится в ноябре.

В рамках подготовки к состязанию слобожанин снял приветственный ролик. В нем молодой человек показал свои тренировки, а также виды родного города. Видео появилось на страничке Дмитрия в соцсетях и за сутки набрало почти 13 тысяч просмотров.

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Фото, видео: vk.com/id419226098