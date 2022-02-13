Более тысячи кировчан приняли участие в «Лыжне России»

13 февраля жители Кирова присоединились к массовой гонке «Лыжня России». В областном центре на старт вышли более тысячи человек.

«Лыжня России» проходила на 8 площадках. Самой массовой стала гонка у трамплина на Северной набережной. Ее участники преодолели 2 километра, разделившись на 3 группы.

Участвовали все от мала и до велика. Некоторые бежали семьями. Одному из самых юных участников «Лыжни России» едва исполнилось 4 года. Как рассказал отец маленького кировчанина, в этот день его сын впервые вышел на настоящую лыжню.

Самым старшим участником стал 85-летний кировчанин Сергей Федорович. Для него это мероприятие – настоящий праздник лыжного спорта.

— Я каждый раз с радостью выхожу на лыжню. На победу, конечно, не претендую, для меня главное участие, — поделился он.

11-летний участник забегов Кирилл Скрябин рассказал, что занимается лыжами уже 3 года и буквально живет этим видом спорта.

— Думаю, что в этот раз думаю, что попаду в двадцатку, — сказал Кирилл.

После финиша все победители получили награды – медали и кубки. Отметим, что целью «Лыжни России» является популяризация спорта и здорового образа жизни. Рассказать всем о своем участии в соревнованиях можно в соцсетях, выложив фото с хэштегом #лыжняроссии2022.

Символично, что именно в этот день уроженец Кировской области Алексей Червоткин стал олимпийским чемпионом, выиграв золото в составе мужской сборной по лыжным гонкам.