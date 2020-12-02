«Час с торгпредом» набирает обороты

В областном правительстве при участии его председателя Александра Чурина обсудили вопросы расширения экспорта нашей продукции в Республику Казахстан.

Совещание прошло в режиме видеоконференции, что стало уже довольно популярной и незаменимой среди представителей бизнеса формой общения с зарубежьем в период пандемии.

В позитивном ключе

Региональное правительство продолжает работу по продвижению кировских товаров и услуг на зарубежные рынки. Подобные встречи уже прошли с рядом государств, заинтересованных в экспорте наших товаров. На сей раз разговор о партнёрстве шёл с торговым представителем России в Казахстане Максимом Кочетковым. Модератором с нашей стороны выступила министр экономического развития и поддержки предпринимательства Наталья Кряжева. С обеих сторон присутствовали и представители бизнеса.

Открывая совещание, Александр Чурин отметил, что российско-казахстанские отношения развиваются в позитивном ключе, носят характер доверительного партнёрства, налажено взаимодействие по межрегиональной линии.

– Казахстан является одним из крупнейших торговых партнёров Кировской области. Увеличению объёмов торговли способствует наше совместное участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, проведение бизнес-миссий. За девять месяцев 2020 года внешнеторговый оборот Кировской области с Республикой Казахстан увеличился на 54 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Изменилась и структура экспортируемого товара, это в основном чёрный металл, электрооборудование, продукция деревообработки, – отметил Александр Чурин.

К слову, Кировская область не ограничивается перечисленными товарами, о чём говорит и состав участников «видеочаса».

– Мы готовы выходить на новые рынки сбыта с различными видами товаров. Это и продукция машиностроения, пишевой и лёгкой промышленности, – дополнил Александр Анатольевич и выразил уверенность, что встреча станет новым этапом в развитии деловых отношений с Республикой Казахстан, будут обозначены точки взаимного интереса – у кировских предпринимателей есть весомый потенциал для выхода на внешние рынки.

Спрос рождает предложение

Республика Казахстан входит в десятку крупнейших торговых партнёров Кировской области. Из региона в Казахстан поставляются чёрные металлы (41,7%), электрические устройства и аппаратура связи (10,7%), древесина и продукция деревообработки (10,5%), готовые продукты на основе муки (10,3%), изделия из чёрных металлов (4,2%), обувь (3,9%), механическое оборудование и техника, компьютеры (3,9%).

В этом году спрос на поставку чёрных металлов вырос более чем в 8 раз, на 60 процентов – древесины и продукции деревообработки, на 66 – мебели и осветительной техники, спрос на изделия из чёрных металлов увеличился на 39 процентов, каучука и резинотехнических изделий на 32,5 процента.

Предприятия региона готовы ещё в разы увеличить эти показатели, расширив товарную номенклатуру поставок.

– Кировская область поставляет товары в более чем 100 стран, среди которых Мексика, Ирландия, США, Финляндия, Германия, Перу и другие. Это говорит о том, что экспортный потенциал Кировской области широкий, мы достаточно гибки и можем предлагать различные виды продукции, – отметила Наталья Кряжева.

На новый уровень поддержки

Торговый представитель России в Казахстане Максим Кочетков отметил, что республика готова к расширению сотрудничества, для экспортёров разработан ряд преференций. Он подчеркнул, что прошлый год стал переломным – республика ушла от сырьевой и экономической зависимости, больше заинтересовавшись ввозом несырьевых товаров.

В Казахстане создана единая система поддержки экспорта, в которую включены различные структуры. Экспортерам предоставляются как финансовые, так и нефинансовые меры поддержки. Например, проводится анализ внешних рынков, предоставляются образовательные услуги, помощь в сертификации продукции, страхование по поставкам продукции. Есть удобный сайт торгового представительства, где можно подчерпнуть всю полезную информацию, внедрён единый портал госзакупок. Кроме того, в ближайшее время в Казахстане откроется «Торговый дом России», который также будет способствовать развитию и укреплению связей между российскими регионами и Казахстаном.

– Перед нами стоит амбициозная задача – нарастить несырьевой экспорт до показателя в 250 млрд долларов. И без новых подходов нам с этим не справиться, – отметил Максим Кочетков.

По словам представителей казахской стороны, особое внимание кировским экспортёрам необходимо уделить грамотному оформлению документации: продукция должна быть сертифицирована, пройдена аккредитация. Неплохо иметь и презентацию продукции и грамотно вести переговоры.

В целом участники встречи показали свою заинтересованность в развитии сотрудничества: стороны обменялись контактами и предложениями о сотрудничестве, обозначили точки взаимного интереса. Все предложения, высказанные в ходе встречи, будут тщательно проработаны.

Кстати…

Совещания с торгпредами проводятся в рамках регионального проекта «Развитие экспорта в Кировской области», который входит в нацпроект «Международная кооперация и экспорт» – один из 12 направлений развития страны, обозначенных президентом России.

В декабре онлайн-совещания «Час с торгпредом» будут продолжены. Кировские предприниматели пообщаются с представителями торгпредства в Арабской Республике, Египте, Швеции и Республике Армения.

График проведения совещаний в 2021 году будет размещён на официальном сайте Центра поддержки экспорта. Желающие поучаствовать в них могут заранее обратиться в этот Центр.

Из первых уст

Андрей Усенко, президент ВТПП:

– Взаимодействие с Казахстаном является стратегическим для региона. Большое количество предприятий уже работает с республикой. И с точки зрения их интересов просьба сопровождать их на территории Казахстана. Мы знаем специфику деятельности азиатских республик с учётом платёжеспособности предприятий, и особенностей ведения переговоров. Поэтому здесь основная просьба к торгпредству– сопровождение. В принципе рынок понятен, спрос на нашу продукцию существует.

Андрей Самоделкин, руководитель Мурашинского фанерного завода: