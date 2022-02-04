Чепчанин попался на попытке кражи из кассы

В Кирово-Чепецке росгвардейцы задержали подозреваемого в краже.

Точнее, молодой человек пытался через окно выдачи заказов вытащить деньги из кассы в павильона общепита на ул. Мира, пока продавец отлучилась на кухню проверить заказ. Однако не смог по независящим от него обстоятельствам завершить преступление: сотрудница заведения нажала кнопку вызова вневедомственной охраны.

Прибывший тотчас патрульный наряд задержал 30-летнего неудавшегося похитителя и увёз в полицию для разбирательства. По факту попытки кражи возбуждено уголовное дело.