Через Кировскую область проедут байкеры

В феврале в России пройдет фестиваль скорости «Байкальская миля». Зимой его участники – байкеры из разных регионов страны – соберутся на Байкале. Но в этом году мероприятие изменит формат из-за коронавируса.

По словам организаторов, участников станет меньше. В поездке примет участие 21 экипаж. В каждый экипаж войдут водитель, штурман и блогер. Ежедневно в своих соцсетях участники будут рассказывать о своем пути и делиться фотографиями.

Старт «Байкальской мили» намечен на 21 февраля. Часть экипажей поедет южной дорогой, часть – севером – через Пермь и Киров. Всего будет 7 маршрутов.

Стоит отметить, что зрелище наверняка будет интересным. В прошлом году в «Байкальской миле» принимали участие не только мотобайкеры, но и «водители» реактивных саней, электрокаров и даже вертолета.

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