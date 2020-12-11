Что изменится в сфере обращения с ТКО в Кировской области в 2021 году

11 декабря в правительстве области прошла пресс-конференция по вопросам обращения с ТКО. В ней приняли участие замминистра охраны окружающей среды Тимур Абашев и врио гендиректора АО «Куприт» Эдуард Патрушев.

Мусорный вопрос – один из самых актуальных и острых для жителей всего региона. Как напомнил Тимур Абашев, реформа чистоты стартовала 2 года назад. За это время накопились вопросы и назрели перемены. Что изменится в «мусорной сфере» региона?

Новые нормативы накопления отходов. Они были утверждены 10 декабря. Нормы для граждан незначительно выросли, для юридических лиц, напротив, снизились.

— Подчеркну главное – увеличение норматива накопления отходов не приведет к повышению платы для граждан, — отметил Тимур Абашев.

Учет отходов по массе. С 1 января Кировская область переходит на новую систему учета отходов. Теперь мусор, принятый у перевозчиков, будет оплачиваться по фактической массе. Она будет фиксироваться на пунктах весового контроля, расположенных на действующих полигонах. Это позволит создать прозрачную и открытую систему учета отходов, исключит возможность завышения взимаемой платы и высвободит денежные средства на развитие инфраструктуры обращения с отходами.

Это также поможет решить проблему захламления контейнерных площадок.

Новая территориальная схема вывоза мусора. Действующая система обращения с ТКО «отработала» два года. И, несмотря на периодически возникающие внештатные ситуации, показала себя неплохо, считает Тимур Абашев.

— В настоящее время идет завершающее обсуждение новой территориальной схемы. Она будет принята до конца года, — отметил заместитель министра.

Новый полигон. В 2021 году в Шабалинском районе будет завершено строительство межмуниципального полигона. Он сможет вместить 146 тысяч тонн отходов. Это в свою очередь также позволит разгрузить действующие объекты для размещения отходов.

«Горячая линия» по мусорным вопросам. Одна из задач «Куприта» на будущий год — внедрить максимально клиентоориентированный подход.

— В частности, мы работаем над созданием «горячей линии», в результате чего жители получат исчерпывающие ответы на свои вопросы и почувствуют изменения в лучшую сторону, — сказал Эдуард Патрушев.

Более подробно об итогах пресс-конференции читайте в газете «Кировская правда» за 15 декабря.

Фото: kirovpravda.ru