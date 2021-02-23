Дальнобойщик из Оренбурга уже неделю живет в заточении в кировских сугробах

Его фура слетела в кювет в 28 километрах от Афанасьево.

Водитель-дальнобойщик из Орска Оренбургской области Николай Браговский уже неделю находится в снежном плену. 17 февраля его грузовик с полуприцепом съехал в кювет из-за гололеда.

Как сообщается на сайте администрации Афанасьевского района, от оформления ДТП и предложенной автоинспекторами помощи водитель отказался. Диспетчер ЕДДС сообщила дальнобойщику информацию о компаниях, имеющих специализированную технику, но денег на нее у него нет. Груз, который он вез, уже переложили в другую машину и вывезли с места происшествия. Территорию, где застряла машина, расчистили трактором, но с места фуру стронуть не смогли.

Сейчас Браговскому выделены дрова для костра, газовый баллон для подогрева двигателя автомобиля и номер в местной гостинице. Там же он может заряжать аккумулятор. Водитель ждет ослабления морозов и прибытия большегрузной техники и крана.

Диспетчеры ЕДДС района периодически созваниваются заложником афанасьевских сугробов. Ситуация также находится на контроле регионального ГУ МЧС и руководства района.

Между тем, в Кировской области стоят аномальные морозы. В ночь на 23 февраля температура воздуха опустилась до -40.