Денис Пырлог заявил о полном устранении проблем с оплатой проезда

Руководитель кировского АТП Денис Пырлог написал в своем телеграмм-канале о том, что сбои с оплатой проезда в общественном транспорте ликвидированы.

— На 13.40 проблемы с терминалами оплаты АО «АТП» устранены. Работаем дальше за оплату проезда))) всем спасибо за понимание. Приносим извинения за доставленные неудобства!!! – сообщил он.

Ранее глава АТП отметил, что сбой 18 марта наглядно продемонстрировал, что кировский транспорт пока не готов работать без кондукторов.

— Сегодняшняя ситуация показала вторую сторону медали. Из опрошенных водителей к кому-то один человек подошёл и спросил про оплату проезда, к кому-то три, а к кому-то ни одного. Отсюда вывод: не готов наш город пока отказаться от кондукторов. Не потянуть такие убытки, — высказался он.

Напомним, что сбой с оплатой проезда в общественном транспорте Кирова произошел 18 марта в 4.30. Из-за этого часть автобусов и троллейбусов вышли на линию без кондукторов, а кировчане смогли ездить бесплатно в течение нескольких часов. Однако, как утверждают в соцсетях, частники продолжили брать плату за проезд наличными деньги. К полудню ЦДС отчиталась о ликвидации сбоев, но, как выяснилось, проблема решилась не полностью.