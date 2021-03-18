В Кирове устранили сбой в системе оплаты проезда

Однако не до конца. Как сообщил руководитель АТП Денис Пырлог, в настоящее время работает одна десятая часть терминалов.

Тем временем в ЦДС отчитались о полном устранении проблемы.

— Сегодня в 4-30 утра произошел сбой. По состоянию на 9 часов утра валидаторы работают. Сейчас мы выясняем, по какой причине произошла эта проблема, — сообщил руководитель Центральной диспетчерской службы Кирова Олег Семаков.

Как добавили в ЦДС, все машины вышли на линии, а кондукторы — на рабочие места.

— Работа ведется по графику, — отметили в диспетчерской службе.

В настоящее время решается, кто будет возмещать ущерб транспортным предприятиям. По оценке общественника Константина Ситчихина, за сутки убытки кировских перевозчиков могли бы составить до 6 миллионов рублей. Однако прогнозы о целом дне бесплатных поездок не оправдались.