Депутат Госдумы оценил «классную инициативу» кировского губернатора

Депутат Сергей Вострецов высказался в поддержку предложения Игоря Васильева о покупке газового оборудования на средства маткапитала. Парламентарий предложил распространить систему на всю страну.

— Классная инициатива. Это хозяйственный подход, и очень разумное предложение, — отметил Вострецов. — Если есть загородный дом, обеспечить его газом, поставить газовое оборудование будет значительно дешевле, чем отапливать другими способами. В этом плане считаю инициативу очень правильной.

Депутат также напомнил, что в России стартовал пилотный проект Минэнерго по бесплатной подводке газа к домам жителей страны в рамках поэтапной газификации.

Ранее глава Кировской области Игорь Васильев предложил рассмотреть возможность использования федерального материнского капитала на приобретение и монтаж внутридомового газового оборудования.

Губернатор также отметил необходимость восстановления единого технологического цикла эксплуатации и обслуживания газораспределительных сетей внутридомового газового оборудования. По его словам, это позволит снизить риск возникновения ЧС, связанных с утечками газа.

Напомним, что недавно Кировскую область добавили на карту газификации.