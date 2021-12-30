Детские новогодние экскурсии с Дедом Морозом и подарками по Москве

Каждый ребёнок с особым трепетом ждёт чудесную атмосферу Нового Года, искренне надеясь на исполнение желаний.

На сайте экскурсионного агрегатора FindGid https://findgid.com/ можно найти увлекательные интерактивные представления по разумным ценам.

Многие исторические места Москвы славятся новогодними программами для детей.

Усадьба Деда Мороза в Кузьминках

Знаменитый комплекс, где обитают Дед Мороз и его внучка Снегурочка, многие годы является любимым местом детей. Усадьба расположена в живописных зонах Кузьминского лесопарка, что вносит сказочную атмосферу в эту локацию.

В программе всегда мастер-классы, хороводы вокруг новогодней ёлки, представления аниматоров, и, конечно, встреча с главными символами Нового Года.

Доступны как индивидуальные экскурсии, так и групповые. Можно приобрести также фирменные сладкие подарки. При заказе праздничных программ на них действует скидка.

Царицыно

Музей-усадьба также предлагает новогодние экскурсии для детей. Как правило, они основаны на квестах, поисках сокровищ и различных конкурсах.

Новогодние представления в окружении дворцовой роскоши позволяют окунуться в старинный мир XIX века. В стоимость билетов входит подарок.

Экскурсия по новогодней Москве с Дедом Морозом и Снегурочкой

Программа данной экскурсии довольно обширна и включает в себя сопровождение гидов в образах главных новогодних символов, а также трансферное обслуживание. Экскурсия практически полностью обзорная. Дети увидят такие объекты столицы, как:

Поклонная гора;

Манежная площадь;

Пушкинская площадь;

Храм Христа Спасителя;

Театральная площадь;

Триумфальная арка;

Новодевичий монастырь.

Маршруты экскурсии затронут:

Тверскую улицу;

Бульварное кольцо;

Кутузовский проспект;

Новый Арбат.

Предполагается выход с совместной фотографией на Красную площадь и Воробьёвы горы. В билеты входят сладкие подарки.

Дворец Царя Алексея Михайловича в Коломенском

Экскурсионные программы этого места знакомят маленьких посетителей с народными традициями празднования Нового Года, а также с царскими обычаями встречи этого волшебного праздника.

Интерактив включает в себя костюмированную анимацию, катание на конных упряжках и зимние игры на свежем воздухе.

Кроме того, гости могут покататься на коньках на Ярмарочной площади. Работают лыжные трассы, а также прокат ватрушек.

Усадьба Люблино

Во дворце Н.А. Дурасова для детей ежегодно проводятся костюмированные экскурсии. Их особенность в том, что тематика программы ориентирована не только на празднование Нового Года, но и Рождества.

За дополнительную плату можно приобрести подарки от Деда Мороза, а также заказать чаепитие.

Измайловский Кремль

В сказочном тереме или в настоящей приёмной Деда Мороза в музее-театре Русской народной игрушки (в зависимости от программы) маленьких зрителей ждут костюмированные представления, мастер-классы и даже лекции, знакомящие гостей с традициями русских новогодних гуляний.

Новогодние праздники значат многое для детей. Сервис «FindGid» поможет подарить ребёнку волшебную сказку зимних каникул.