Диакон Андрей Кураев расскажет кировчанам про коронавирус

10-11 июля в Кировской области пройдет баркемп Вятка. В рамках «большого пикника за городом» состоится ряд мероприятий: лекций, дискуссий, мастер-классов.

Программа баркемпа находится в стадии разработки, однако уже анонсировано присутствие нескольких известных россиян. Среди них – диакон Андрей Кураев. Философ-богослов и один их самых известных в светских кругах священников расскажет, как об отношении Русской православной церкви к пандемии коронавируса.

В своей лекции гость баркемпа поднимет такие вопросы, как причастие по интернету и карантин с точки зрения РПЦ, а также расскажет, почему именно храмы считают источником повышенной опасности во время эпидемии.

Кроме Андрея Кураева, в баркемпе примут участие Александра Яговкина, региональный представитель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», Николай Овчинников, шеф-редактор и редактор раздела «Музыка» «Афиша Daily», сооснователь студии просоциальных игр Noesis и другие спикеры.

Фото: vk.com/kirovbarcamp