Динопарк в Котельниче предложили отдать в аренду

Динопарк «Динозавры на Вятке» в Котельниче могут отдать в аренду.

Идею предложила местная предпринимательница. По её словам, парк не приносит прибыли, и освободившиеся бюджетные средства можно было бы потратить на благоустройство города.

Женщина готова сделать на территории каток и горки, организовать кафе.

Как сообщает «Типичный Котельнич», председатель гордумы обещал изучить предложение.

Динопарк находится в самом центре города. В нём установлены пластиковые скульптуры динозавров, выполненные в натуральную величину.

Фото vk.com/dinopark.kotel