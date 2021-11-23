Диснейленд из Уржумского района участвует в конкурсе на самый необычный арт-объект

На сайте путешествий tutu.ru стартовало голосование за самый необычный арт-объект в России. В конкурсе участвует и работа из Кировской области – деревянный Диснейленд, построенный в поселке Пиляндыш.

Детский городок построил местный мастер Федор Кривошеин. На площадке есть горки, дворцы, а также ракета и парусник. Население поселка – около 500 человек – очень довольно такой игровой зоной, какую не найдешь и в больших городах.

В конкурсе участвуют 85 арт-объектов из разных субъектов РФ. Все они поделены на группы, в которых и ведется голосование. 23 ноября стартовало голосование за группу, в которую уржумский Диснейленд. Отдать свой голос за него можно до 22 часов 29 ноября на сайте Туту Арт.

Фото и история создания каждого объекта размещены на сайте. Кроме детского городка из Пиляндыша, в конкурсе участвуют:

мозаика на доме (деревня Марково, Марий Эл)

дом с завитками (деревня Тегешево, Чувашия)

карета для императрицы (деревня Екатериновка, Ульяновская область)

пластиковые шедевры (село Липовка, Пензенская область)

поезд в огороде (Нижний Новгород, Нижегородская область)

денежное дерево (рабочий посёлок Комсомольский, Мордовия)

инопланетный жук (город Богородицк, Тульская область)

Это уже не первый подобный конкурс. В прошлые годы россияне выбирали населенный пункт с самым веселым названием, а также самые необычные памятники России.

После подведения итогов конкурса организаторы отправятся в населенный пункт, где находится арт-объект – победитель. В присутствии представителей крупных российских СМИ создателю самой необычной постройки будет вручен памятный знак.