Для алтаря старинного вятского храма нужны кирпичи

Сейчас в адышевском храме XVIII века идут восстановительные работы.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Адышево был построен в конце XVIII века. Накануне революции, возле него появилась 3-ярусная колокольня . Но, всего через 50 лет после этой постройки, здания церкви стали использовать под общественные нужды советских граждан – там открыли клуб и библиотеку, а в колокольне обустроили водонапорную башню.

В 1992 году здание вернули церкви и начались восстановительные работы. Сейчас по благословению Владыки занимаются реконструкцией облика придела Николая Чудотворца. Для работ необходимы кирпичи. Их заложат в алтарь этого придела.

Пока будет стоять храм, и в нем будут проводиться службы, за всех, кто внесет свою лепту в реконструкцию, будут возноситься молитвы. Имена жертвователей не только запишут на кирпичах, но и занесут в специальный синодик, который читается в двунадесятые праздники и каждое воскресенье в течение года, сообщили в епархии.

Пожертвовать можно в церковной лавке храма в селе Адышево или на сайте прихода.

Фото: vyatskaya-eparhia.ru