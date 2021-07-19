Дмитрий Медведев: «Кировская правда» для меня ценный источник информации»

Недавно прочёл на сайте издания статью о том, что книги кировского издательства были представлены на московском фестивале. Отрадно, что наше кировское издательство привезло с собой на фестиваль не только книги на любой вкус, но и яркую визитную карточку региона – дымковскую игрушку.

Также из «Кировской правды» я узнал о том, что Вятский палеонтологический музей вошёл в список достопримечательностей России. Теперь это культурное учреждение будет рекомендовано всем туристам, посещающим нашу Кировскую область, а о музее можно будет прочитать в сборнике «Неисследованная Россия: 85 мест, которые надо посетить».

От всей души желаю «Кировской правде» – изданию с многолетней историей – динамичного развития.

Дмитрий Медведев,

директор МБУ «Дом культуры «Россия»