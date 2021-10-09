До 15 октября в Кирове решат проблемы с горячей водой

Такие планы озвучены на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которая состоялась накануне в городской администрации.

Как отметили в кировском филиале ПАО «Т Плюс», сейчас горячей воды нет в 60 многоквартирных домах. Названа причина — дефекты на сетях.

— В ближайшие дни проблема будет полностью решена. В первую очередь горячую воду подадут в дома, где она отсутствует более 14 дней. В целом же устранить дефекты на сетях планируют до 15 октября, — сказал представитель компании Максим Пенкин.

Напомним, узнать график включения горячей воды и отопления в Кирове можно на этом сайте или по телефону 716-716.