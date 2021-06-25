До 2023 года в Кирове построят 6 новых школ

В течение двух лет в Кирове построят 6 новых школ. Минпросвещения РФ одобрило заявку на выделение дополнительных средств на строительство образовательных учреждений.

В рамках основного этапа приема заявок Кировской области было одобрено строительство трех школ. Это школа на 1,5 тысячи учеников у Зубаревского леса, школа на 1,1 тысячи мест в Долгушино, а также пристрой к школе №53 на 400 учащихся.

Позже Кировская область направила дополнительную заявку. Она также была одобрена. Из федерального бюджета будут выделены средства на строительство школы с бассейном на проспекте Строителей на 1000 мест, школы с бассейном в Ганино на 1,2 тысячи мест и возведение пристроя к школе №30 (недалеко от автовокзала).

В результате за 2 года в Кирове появится 6 новых образовательных объектов – 4 современных школы и 2 пристроя к уже действующим учебным заведениям.